ATP - Dallas

Shapovalov : « Si vous ne trouvez pas cette personne qui crie, je m’en vais »

Par Jean Muller

A l’issue du second set qu’il a perdu alors qu’il semblait supé­rieur à Ben Shelton, Denis est rentré dans une colère noire comme il sait le faire de temps en temps. 

Pestant contre une personne qui ne cesse­rait de crier quand il sert, il est allé demander à l’ar­bitre que l’on puisse la trouver et la sortir du stade. 

L’arbitre a donc essayer de le calmer et de faire preuve de diplo­matie. Cela a fonc­tionné mais au final le Canadien s’est incliné en trois sets lors de ce duel de gaucher 4–6, 6–4, 7–6. Le public texan est content, la finale sera 100% us.

Publié le dimanche 15 février 2026 à 09:45

