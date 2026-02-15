A l’issue du second set qu’il a perdu alors qu’il semblait supé­rieur à Ben Shelton, Denis est rentré dans une colère noire comme il sait le faire de temps en temps.

Pestant contre une personne qui ne cesse­rait de crier quand il sert, il est allé demander à l’ar­bitre que l’on puisse la trouver et la sortir du stade.

Denis Shapovalov asks the umpire to remove a spec­tator who shouted while he was serving during his match against Ben Shelton in Dallas



“Tell them I’ll walk off the court right now.”



pic.twitter.com/sIBPulS53b — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 15, 2026

L’arbitre a donc essayer de le calmer et de faire preuve de diplo­matie. Cela a fonc­tionné mais au final le Canadien s’est incliné en trois sets lors de ce duel de gaucher 4–6, 6–4, 7–6. Le public texan est content, la finale sera 100% us.