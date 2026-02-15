A l’issue du second set qu’il a perdu alors qu’il semblait supérieur à Ben Shelton, Denis est rentré dans une colère noire comme il sait le faire de temps en temps.
Pestant contre une personne qui ne cesserait de crier quand il sert, il est allé demander à l’arbitre que l’on puisse la trouver et la sortir du stade.
Denis Shapovalov asks the umpire to remove a spectator who shouted while he was serving during his match against Ben Shelton in Dallas— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 15, 2026
“Tell them I’ll walk off the court right now.”
L’arbitre a donc essayer de le calmer et de faire preuve de diplomatie. Cela a fonctionné mais au final le Canadien s’est incliné en trois sets lors de ce duel de gaucher 4–6, 6–4, 7–6. Le public texan est content, la finale sera 100% us.
