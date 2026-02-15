Ben Shelton va vivre à 23 ans sur l’ATP 500 de Dallas sa sixième finale sur le circuit principal.

Le 9e joueur mondial a remporté une troi­sième victoire de suite en trois sets, cette fois face à Denis Shapovalov (40e mondial), au terme d’un match très accroché et conclu dans le jeu décisif : 4–6, 6–4, 7–6(4), en 2h38 de jeu.

Lors de l’in­ter­view sur le court, l’Américain n’a pas tari d’éloges à l’égard de son adver­saire canadien.

« Ce fut une victoire diffi­cile. Je dois rendre hommage à Denis pour la façon dont il joue sur ce court. C’est un train lancé à toute vitesse qui fonce sur vous. J’ai vrai­ment fait un effort concerté pour me présenter à chaque tournoi cette année avec la volonté de le remporter. Je suis là, à chaque match, me mettant dans la posi­tion dont j’ai besoin pour concourir au plus haut niveau », a déclaré Ben Shelton au micro de l’ATP.

En finale, il visera un 4e titre face à son compa­triote Taylor Fritz (7e mondial), tombeur de Marin Cilic : 7–6(5), 7–6(3).