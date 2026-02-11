AccueilATPATP - DallasTaylor Fritz, 7e mondial : "Je sais que cela peut paraître fou,...
ATP - Dallas

Taylor Fritz, 7e mondial : « Je sais que cela peut paraître fou, car je n’ai pas réussi à breaker, mais je pense que ce troi­sième set est le meilleur set que j’ai jamais joué »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Battu en trois sets par Lorenzo Musetti en huitièmes de finale de l’Open d’Australie le 26 janvier dernier, Taylor Fritz repre­nait la compé­ti­tion sur l’ATP 500 de Dallas cette semaine.

Opposé au premier tour à son compa­triote Marcos Giron, qu’il connaît parfai­te­ment, le 7e joueur mondial a selon lui joué dans la troi­sième manche le meilleur set de sa vie, bien qu’il n’ait fait la diffé­rence que dans le tie‐break : 6–4, 5–7, 7–6(1).

« Je sais que cela peut paraître fou, car je n’ai pas réussi à breaker, mais je pense que ce troi­sième set est le meilleur set de tennis que j’ai jamais joué. Du point de vue du retour de service, c’est le meilleur set que j’ai joué depuis des années, je pense », a déclaré Fritz au micro de l’ATP.

Dans ce troi­sième set, Fritz n’a pas concédé une balle de break et en a obtenu quatre dans le deuxième jeu, sans en convertir aucune. 

Publié le mercredi 11 février 2026 à 13:59

