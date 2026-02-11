Battu en trois sets par Lorenzo Musetti en huitièmes de finale de l’Open d’Australie le 26 janvier dernier, Taylor Fritz reprenait la compétition sur l’ATP 500 de Dallas cette semaine.
Opposé au premier tour à son compatriote Marcos Giron, qu’il connaît parfaitement, le 7e joueur mondial a selon lui joué dans la troisième manche le meilleur set de sa vie, bien qu’il n’ait fait la différence que dans le tie‐break : 6–4, 5–7, 7–6(1).
« Je sais que cela peut paraître fou, car je n’ai pas réussi à breaker, mais je pense que ce troisième set est le meilleur set de tennis que j’ai jamais joué. Du point de vue du retour de service, c’est le meilleur set que j’ai joué depuis des années, je pense », a déclaré Fritz au micro de l’ATP.
Dans ce troisième set, Fritz n’a pas concédé une balle de break et en a obtenu quatre dans le deuxième jeu, sans en convertir aucune.
