ATP - Dallas

Taylor Fritz : « Cette défaite n’est pas aussi déchi­rante, même après avoir eu 3 balles de match, je m’attendais à être beau­coup plus contrarié »

Battu par en trois manches par Shelton (3−6, 6–3, 7–5), Taylor est passé tout près de son 11ème titre en obte­nant trois balles de match. En confé­rence de presse, il aurait été logique qu’il soit dévasté mais cela n’a pas été le cas.

« Au final, cette défaite n’est pas aussi déchi­rante même après avoir eu 3 balles de match. Franchement, je m’attendais à être beau­coup plus contrarié. Ça fait mal certes, mais pas autant que je m’y atten­drais parce que je n’ai pas vrai­ment de regrets sur la façon dont j’ai joué ces balles de match »

Publié le lundi 16 février 2026 à 09:40

