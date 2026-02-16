Battu par en trois manches par Shelton (3−6, 6–3, 7–5), Taylor est passé tout près de son 11ème titre en obtenant trois balles de match. En conférence de presse, il aurait été logique qu’il soit dévasté mais cela n’a pas été le cas.
« Au final, cette défaite n’est pas aussi déchirante même après avoir eu 3 balles de match. Franchement, je m’attendais à être beaucoup plus contrarié. Ça fait mal certes, mais pas autant que je m’y attendrais parce que je n’ai pas vraiment de regrets sur la façon dont j’ai joué ces balles de match »
Publié le lundi 16 février 2026 à 09:40