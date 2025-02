Solide vain­queur du Français Arthur Rinderknech pour son entrée en lice ce mercredi sur l’ATP 250 de Dallas (6−4, 6–2), Taylor Fritz a révélé lors de l’in­ter­view d’après match qu’il avait dû soigner une bles­sure à son retour de l’Open d’Australie en raison notam­ment de la qualité des balles. Et il n’est pas le premier à tenir de tels propos.

« J’essayais de me remettre un peu d’une bles­sure ; je m’étais déjà blessé aupa­ra­vant. C’était mon oblique ; cela a été causé par les balles qui étaient censées être les mêmes que celles que nous utili­sions ici et que celles que nous utili­sions en Australie, mais elles ne l’étaient tout simple­ment pas. C’était les balles les plus mortes qui soient, alors j’ai lancé tout mon corps dans chaque coup que j’ai frappé, et je pense que je me suis peut‐être légè­re­ment déchiré quelque chose, mais j’ai fait de la réédu­ca­tion et j’ai essayé de jouer ce (mercredi) soir, et je me suis senti bien, donc je suis content. »