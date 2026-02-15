Face à Marin Cilic, Taylor Fritz a été intraitable sur sa remise en jeu. Ce succès en deux manches (7−6, 7–6) lui permet d’accéder à la 21ème finale de sa carrière avec un ratio de 10 victoires pour 10 défaites. Face à Shelton, il est à égalité 1–1.
En marge de sa semaine texane, Taylor a aussi été interrogé sur le débat lancé par Patrick Mouratoglou au sujet du niveau du Top10 d’aujourd’hui. Un sujet que Taylor a abordé avec un avis mesuré.
« J’ai tendance à penser que le niveau général n’a pas beaucoup changé. Une comparaison entre le top 10 actuel et l’ancien serait très intéressante. Je pense qu’il y a un facteur de nostalgie quand on évoque le niveau des joueurs d’alors. Difficile de trancher »
Publié le dimanche 15 février 2026 à 10:44