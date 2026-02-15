Face à Marin Cilic, Taylor Fritz a été intrai­table sur sa remise en jeu. Ce succès en deux manches (7−6, 7–6) lui permet d’ac­céder à la 21ème finale de sa carrière avec un ratio de 10 victoires pour 10 défaites. Face à Shelton, il est à égalité 1–1.

En marge de sa semaine texane, Taylor a aussi été inter­rogé sur le débat lancé par Patrick Mouratoglou au sujet du niveau du Top10 d’au­jourd’hui. Un sujet que Taylor a abordé avec un avis mesuré.

« J’ai tendance à penser que le niveau général n’a pas beau­coup changé. Une compa­raison entre le top 10 actuel et l’an­cien serait très inté­res­sante. Je pense qu’il y a un facteur de nostalgie quand on évoque le niveau des joueurs d’alors. Difficile de trancher »