S’il avait remporté deux de ses trois premiers matchs contre Carlos Alcaraz entre 2022 et 2023, Tommy Paul a depuis perdu ses cinq derniers duels face à l’Espagnol.

Battu par le numéro 1 mondial en huitièmes de finale de l’Open d’Australie, l’Américain est d’ailleurs très content de ne pas le croiser sur l’ATP 500 de Dallas, où il a battu son compa­triote Jenson Brooksby pour se quali­fier en huitièmes de finale (4−6, 6–4, 7–6).

« À Melbourne, il m’a constam­ment attaqué sur mon coup droit, même s’il est vrai que je lui ai laissé trop de temps pour réflé­chir et mettre en œuvre son plan basé sur la puis­sance […] Honnêtement, je suis heureux de ne pas l’avoir dans le tableau cette semaine », a avoué le 24e joueur mondial dans des propos relayés par Punto de Break.

Dans le Texas cette semaine, Tommy Paul vise le 5e titre de sa carrière, et son premier trophée depuis octobre 2024.