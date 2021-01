Le frère de Ryan a surpris tout son monde en sortant au 1er tour, la tête de série 1, le Chilien Garin. Même battu, Cristian avait tenu à féliciter son adversaire du jour : « Je sais ce qu’il a vécu, bravo à lui, il a très bien joué, sa frappe toujours à plat est lourde, j’espère qu’il pourra faire une saison complète ».

162e au classement mondial en 2013, Christian a vécu un calvaire avec des blessures multiples et en tout genre et 8 opérations plus ou moins lourdes. Forcément à un moment, il a failli ranger sa raquette.

Qualifié en quart de finale, il est le deuxième joueur le moins bien classé de l’histoire à se qualifier après un certain Juan Martin del Potro qui était classé 1042ème en 2016 lorsqu’il a réalisé la même « perf. »

Face à l’Italien Gianluca Mager (101ème), l’Américain, heureux d’être enfin en bonne santé jouera sa carte à fond encouragé par son frère Ryan qui sera bien sur présent dans les tribunes.

Christian sait maintenant ce que jouer au tennis veut dire : « J’avais de grandes attentes pendant mon adolescence et il n’est pas facile pour un jeune homme d’accepter que les blessures vous privent encore et encore de ces désirs. Maintenant, je profite de chaque minute sur le terrain et je vais sur le court sachant qu’il y a des choses bien pires à perdre. Je veux juste gagner ma vie en faisant ce que j’aime »