Après sa victoire contre le numéro 4 mondial Taylor Fritz en quarts de finale à Delray Beach, 7–6(4), 7–6(5), Alejandro Davidovich Fokina est revenu sur son temps mort médical à 6–5 en sa faveur dans le deuxième set, alors que son adver­saire allait servir pour rester dans le match.

« Je me suis excusé auprès de Taylor parce que je sentais vrai­ment mon dos à la fin du deuxième set. Je ne l’ai pas fait exprès. J’ai dû prendre 5 ou 6 pilules pour pouvoir jouer », s’est justifié l’Espagnol lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire.

Davidovich Fokina.



« I apolo­gized to Taylor because I was really feeling my back in the end of the second set. I didn’t do it on purpose. I had to take 5 or 6 pills to be able to play ».



