Après un début de saison chao­tique, battu lors des trois premiers matchs de la saison par Fery (157e), Nardi (94e) et Pinnington Jones (138e), Flavio Cobolli s’est remis sur le droit chemin à l’oc­ca­sion de l’ATP 250 de Delray Beach.

Qualifié pour les demi‐finales où il sera opposé à Sebastian Korda, l’ac­tuel 20e joueur mondial a révélé qu’il avait dû faire une pause avec les réseaux sociaux afin de respirer un peu er retrouver un peu de sérénité.

« Parfois, il faut le faire parce que rester tout le temps sur son télé­phone n’est pas bon pour la santé. J’ai donc supprimé Instagram et TikTok pendant deux semaines. Mais je revien­drai, c’est sûr. La présence de ma copine m’a certai­ne­ment aidé menta­le­ment. Parce qu’elle est avec moi toute la journée. Elle me connaît très bien. Elle sait quand elle doit me parler. Elle sait quand j’ai besoin de temps. C’est donc très agréable d’être ici avec elle. La semaine prochaine, elle recom­mence à travailler. Elle sera donc peut‐être avec moi pendant les cinq ou six derniers jours. Que puis‐je dire ? Merci. Merci à Mati. Je suis sûr qu’elle sera ma petite amie pour le reste de ma vie. »