Tombeur de Miomir Kecmanovic (6−0, 5–7, 6–2), Taylor Fritz a remporté dimanche soir à Delray Beach le cinquième titre de sa carrière en dix finales. 7e ce lundi, il est d’ores et déjà assuré d’in­té­grer le top 5 le lundi 27 février (en passant notam­ment devant Nadal) . Il deviendra l’Américain le mieux classé depuis un certain Andy Roddick.

« Dès la première année où j’ai commencé à jouer ce tournoi, j’ai réalisé que c’était incroyable. Ils me rendent fier d’être Américain et de jouer à domi­cile, avec des tribunes pleines tous les jours. C’était dur de perdre ici pendant des années dans les premiers tours, alors je ne peux pas être plus heureux d’être de retour et d’ob­tenir ce résultat », s’est réjoui le joueur de 25 ans après sa victoire.