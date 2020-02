Très beau tombeur de Frances Tiafoe (6-1, 6-2) en quarts de finale du tournoi floridien, Ugo Humbert s’est qualifié pour sa cinquième demi-finale en carrière, lui qui a remporté le premier tournoi de l’année 2020 à Auckland. Opposé au remuant japonais Yoshihito Nishioka pour une place en finale, le Français est revenu sur son parcours : « Ce n’est pas très facile de jouer Frances. Il a un gros service et un gros coup droit », a déclaré Humbert à propos de Tiafoe, qui avait remporté ses deux premiers matchs en deux sets. « Je suis un peu plus calme, plus lucide. Vous devez aussi faire face aux conditions. Il y avait un peu plus de vent aujourd’hui. Il faut avoir un meilleur jeu de jambes que d’habitude, j’ai essayé de le faire et cela a fonctionné. »