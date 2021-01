Après une longue attente, voici le premier tableau du circuit ATP en 2021. Celui du tournoi de Delray Beach en Floride où John Isner, est la tête de série 2 et le favori de cette épreuve car le chilien Garin présente moins de garanties sur cette surface. Côté tricolore, Adrian Mannarino fera donc sa rentrée, il bénéficie d’un bye et jouera le vainqueur du match entre un qualifié et Norrie, attention à Cameron, toujours difficile à manipuler sur dur. On notera aussi la présence de Tiafoe, Hurkacz, et d’un beau duel de doyens entre Andujar et Karlovic dès le premier tour.