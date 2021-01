Vainqueur d’Isner, Sebastian Korda a encore démontré de belles qualités. Le voila en demi-finale où il sera opposé à Norrie qui a surpris Tiafoe.

La clé de la réussite du joueur américain outre sa maman comme il l’a dit en début de semaine réside dans le fait qu’il essaye de ne jamais sortir de sa bulle et de son calme : « Quand je suis sur le terrain, mon objectif principal est de garder l’esprit clair, d’être positif quoi qu’il arrive, car je suis conscient que ce n’est que dans cette situation que je peux offrir le meilleur de moi-même. En très peu d’occasions, vous me verrez perdre mon sang-froid et même montrer mes émotions. Je considère que c’est négatif pour mon jeu et je travaille depuis longtemps sur l’aspect émotionnel pour contrôler mes nerfs et mon langage corporel sur le court » a expliqué le fils de Petr.

Dans ce domaine, il y a plusieurs écoles, celles qui expliquent qu’il faut s’exprimer et d’autres qui prônent donc le silence. Cela semble une question de personnalité même si la théorie du « calme » devient presque une norme synonyme d’équilibre psychique et de haute-performance.