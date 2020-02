Et si l’année 2020 était celle d’un nouveau départ pour Nick Kyrgios ? L’Australien débute son parcours en Floride la nuit prochaine face à Tommy Paul dans un endroit qu’il apprécie comme le rapporte Tennis.com : « Delray Beach est un endroit où je me sens extrêmement bien. C’est toujours une de mes semaines préférées de l’année et le terrain de basket y contribue.«

Comme l’illustre son parcours à l’Open d’Australie où il a chuté de justesse en huitièmes de finale face à Rafael Nadal, l’Australien a bien l’intention de progresser cette saison : « Je sens que j’ai un style de jeu totalement différent de celui des autres joueurs du circuit. Beaucoup d’entre eux n’aiment pas ça, mais c’est grâce à lui que j’ai pu gagner les meilleurs joueurs du monde. J’ai beaucoup de confiance, je sais que je peux battre n’importe quel joueur. Si je gagne en régularité, je me battrai pour de grandes choses. »