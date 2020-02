Le retour de Kei Nishikori sur les courts ne se fera pas à Delray Beach (TP 250, 17 au 23 février). Le Japonais devait effectuer son retour à la compétition en Floride mais il a préféré se retirer. Le Nippon a été opéré du coude en octobre dernier et il avait été contraint de déclarer forfait pour l’ATP Cup et l’Open d’Australie. Il n’a plus disputé le moindre match depuis l’US Open 2019 et une défaite face à John Millman au troisième tour.

Delray Beach update :

OUT : Nishikori

IN : Duckworth

Next : Sugita — Entry List Updates (@EntryLists) February 5, 2020