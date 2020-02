Il va falloir être attentif, et surtout avoir un oeil vif pour assister au duel en demi-finale entre les deux géants, roi de la première balle. Les deux hommes se sont déja affrontés. C’était cet été à Wimbledon. Et paradoxalement le Canadien n’avait peiné qu’une manche avant de dérouler : 7-6, 6-2, 6-1. En Floride, sur ciment, cela risque d’être moins facile et on imagine bien un score digne d’un thriller : 7-6, 6-7, 7-6 avec au moins un rallye de..4 frappes…