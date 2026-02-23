AccueilATPATP - Delray BeachSebastian Korda, enfin titré après six finales perdues d'affilée dans des conditions...
ATP - Delray Beach

Sebastian Korda, enfin titré après six finales perdues d’af­filée dans des condi­tions très parti­cu­lières : « Je suis un peu habitué, mais là, c’était vrai­ment extrême »

Thomas S
Par Thomas S

-

Sebastien Korda a mis fin à la malédiction.

Après six défaites d’af­filée en finale sur le circuit prin­cipal (en comp­tant celle du Masters de la nouvelle géné­ra­tion en 2021), l’Américain a décroché ce dimanche le deuxième titre de sa carrière, son premier depuis mai 2021 après une victoire face à son compa­triote Tommy Paul en finale de l’ATP 250 de Delray Beach (6−4, 6–3, en 1h20).

Mais les condi­tions parti­cu­liè­re­ment venteuses en Floride ont rendu le spec­tacle haché et le jeu très compliqué pour les deux joueurs, même si c’est fina­le­ment l’ac­tuel 40e mondial qui s’en est le mieux sorti, comme il l’a expliqué en inter­view d’après match. 

« Ça repré­sente beau­coup pour moi. J’ai traversé des moments diffi­ciles ces derniers mois, ces dernières années. J’ai perdu beau­coup de finales et main­te­nant, en gagner une ici à Delray – c’est là que j’ai disputé ma première finale ATP – c’est comme boucler la boucle. Je suis vrai­ment heureux. C’était compliqué. On avait tous les deux du mal, il y avait un vent terrible. J’essayais juste de mettre la balle dans le court. Je suis né et j’ai grandi en Floride, alors je suis un peu habitué au vent, mais là, c’était vrai­ment extrême. »

Publié le lundi 23 février 2026 à 14:14

