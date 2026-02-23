Sebastien Korda a mis fin à la malédiction.
Après six défaites d’affilée en finale sur le circuit principal (en comptant celle du Masters de la nouvelle génération en 2021), l’Américain a décroché ce dimanche le deuxième titre de sa carrière, son premier depuis mai 2021 après une victoire face à son compatriote Tommy Paul en finale de l’ATP 250 de Delray Beach (6−4, 6–3, en 1h20).
Mais les conditions particulièrement venteuses en Floride ont rendu le spectacle haché et le jeu très compliqué pour les deux joueurs, même si c’est finalement l’actuel 40e mondial qui s’en est le mieux sorti, comme il l’a expliqué en interview d’après match.
« Ça représente beaucoup pour moi. J’ai traversé des moments difficiles ces derniers mois, ces dernières années. J’ai perdu beaucoup de finales et maintenant, en gagner une ici à Delray – c’est là que j’ai disputé ma première finale ATP – c’est comme boucler la boucle. Je suis vraiment heureux. C’était compliqué. On avait tous les deux du mal, il y avait un vent terrible. J’essayais juste de mettre la balle dans le court. Je suis né et j’ai grandi en Floride, alors je suis un peu habitué au vent, mais là, c’était vraiment extrême. »
