Jack Sock attendait ce moment depuis Bercy 2018, le plaisir simple d’une victoire sur le circuit. Après une année 2019 cauchemardesque où il a fini non classé, l’Américain a renoué avec le succès à Delray Beach en s’imposant face à Radu Albot (3-6, 6-3, 7-6(2)). Après la rencontre, le lauréat de Bercy 2017 n’a pas caché son émotion comme le rapporte Tennis.com : « Je ne crois pas que gagner Wimbledon puisse être plus excitant que ce match. Cela a été des années très difficiles et la vérité est que j’étais proche de ne plus jouer au tennis. Cette victoire signifie beaucoup pour moi et je la dédie à moi-même et aux membres de mon équipe. Sans eux, je ne serais pas ici aujourd’hui.«

Un nouveau départ pour celui qui a disputé le Masters en 2017 et c’est ce qu’il espère : « Le soutien du public a été fondamental. J’étais très nerveux et je pensais juste à mettre la balle et être agressif avec mon coup droit. Je suis conscient de la situation dans laquelle je me trouve, mais je pense que gagner un match peut être un nouveau départ dans ma carrière. Mon tennis s’améliorer dans les tournois donc je voudrais faire quelque chose d’important ici. »