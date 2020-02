C’est un succès qui va faire le plus grand bien au moral de Jack Sock. Non classé à l’issue de la saison 2019 avec aucun succès sur le circuit principal, l’Américain a renoué avec la victoire en s’imposant face à Radu Albot (51e) pour son entrée en lice en Floride. L’ancien vainqueur de Bercy en 2017 s’est imposé 3-6, 6-3, 7-6(2) alors qu’il était mené 4-2 au troisième set puis qu’il a sauvé une balle de match à 6-5 sur son service. Jack Sock obtient ainsi sa première victoire sur le circuit depuis plus d’un an car la dernière remontait à Bercy en 2018. Au deuxième tour, il affrontera son compatriote Steve Johnson.

Jack is BACK 💥@JackSock saves match point and battles to a first tour win, outside Laver Cup, since Paris 2018. He dethrones defending champion Albot 3-6 6-3 7-6(2)#DBOpen pic.twitter.com/bJfndlS6hC — Tennis TV (@TennisTV) February 19, 2020