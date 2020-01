Andrey Rublev, qui ne dispute pas l’ATP Cup avec la Russie, se console au Qatar. Deux ans après avoir atteint la finale, le Russe se qualifie de nouveau pour la finale à Doha après avoir livré une prestation impressionnante face à Miomir Kecmanovic. Un succès 6-3, 6-1 qui lui ouvre les portes de sa cinquième finale en carrière. Il y affrontera Stan Wawrinka ou Corentin Moutet.

Rampant ! 💪@AndreyRublev97 defeats Kecmanovic 6-3 6-1 in just 53 minutes to advance to the @QatarTennis final 🇶🇦 pic.twitter.com/8hlzb0jOXf

— Tennis TV (@TennisTV) January 10, 2020