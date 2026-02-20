AccueilFranceÀ un match de la finale, Arthur Fils est épatant : "Je...
FranceATP - Doha

À un match de la finale, Arthur Fils est épatant : « Je ne pensais pas revenir aussi vite à un si bon niveau après une bles­sure et six à huit mois d’absence »

Thomas S
Par Thomas S

-

334

Absent pendant de longs mois afin de soigner une facture de fatigue au niveau du dos, Arthur Fils a bien fait de ne pas préci­piter son retour.

Après deux tour­nois de reprise assez convain­cants à Montpellier et Rotterdam, seule­ment battus par les deux futurs vain­queurs, Félix Auger‐Aliassime et Alex De Minaur, le Français s’est qualifié pour les demi‐finales de l’ATP 500 de Doha après avoir surclassé Jiri Lehecka.

Alors qu’il sera opposé au tombeur de Jannik Sinner, Jakub Mensik, le nouveau protégé de Goran Ivanisevic s’est exprimé sur ce retour plus que satisfaisant. 

« Je ne pensais pas revenir aussi vite à un si bon niveau. Après une bles­sure et six à huit mois d’ab­sence, on ne sait vrai­ment pas à quoi s’at­tendre. Je suis très satis­fait de mon jeu actuel. Je n’ai pas encore atteint mon meilleur niveau, mais j’y arrive peu à peu. Je dois juste me battre à chaque match, jouer beau­coup de points, de jeux et de sets pour retrouver mon rythme et conti­nuer à m’amé­liorer. C’est agréable de voir que je suis déjà en demi‐finale après huit mois d’ab­sence : c’est vrai­ment positif. »

Publié le vendredi 20 février 2026 à 14:44

Article précédent
« Nous ne pouvons pas imaginer à quel point cela doit être diffi­cile pour Fonseca de gérer la pres­sion qui lui vient de son pays »
Article suivant
Paolo Bertolucci inter­pelle Jannik Sinner après sa défaite contre Mensik : « Tu vois ce que tu as fait ? »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.