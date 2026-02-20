Absent pendant de longs mois afin de soigner une facture de fatigue au niveau du dos, Arthur Fils a bien fait de ne pas précipiter son retour.
Après deux tournois de reprise assez convaincants à Montpellier et Rotterdam, seulement battus par les deux futurs vainqueurs, Félix Auger‐Aliassime et Alex De Minaur, le Français s’est qualifié pour les demi‐finales de l’ATP 500 de Doha après avoir surclassé Jiri Lehecka.
Alors qu’il sera opposé au tombeur de Jannik Sinner, Jakub Mensik, le nouveau protégé de Goran Ivanisevic s’est exprimé sur ce retour plus que satisfaisant.
« Je ne pensais pas revenir aussi vite à un si bon niveau. Après une blessure et six à huit mois d’absence, on ne sait vraiment pas à quoi s’attendre. Je suis très satisfait de mon jeu actuel. Je n’ai pas encore atteint mon meilleur niveau, mais j’y arrive peu à peu. Je dois juste me battre à chaque match, jouer beaucoup de points, de jeux et de sets pour retrouver mon rythme et continuer à m’améliorer. C’est agréable de voir que je suis déjà en demi‐finale après huit mois d’absence : c’est vraiment positif. »
Publié le vendredi 20 février 2026 à 14:44