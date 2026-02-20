Absent pendant de longs mois afin de soigner une facture de fatigue au niveau du dos, Arthur Fils a bien fait de ne pas préci­piter son retour.

Après deux tour­nois de reprise assez convain­cants à Montpellier et Rotterdam, seule­ment battus par les deux futurs vain­queurs, Félix Auger‐Aliassime et Alex De Minaur, le Français s’est qualifié pour les demi‐finales de l’ATP 500 de Doha après avoir surclassé Jiri Lehecka.

Alors qu’il sera opposé au tombeur de Jannik Sinner, Jakub Mensik, le nouveau protégé de Goran Ivanisevic s’est exprimé sur ce retour plus que satisfaisant.

« Je ne pensais pas revenir aussi vite à un si bon niveau. Après une bles­sure et six à huit mois d’ab­sence, on ne sait vrai­ment pas à quoi s’at­tendre. Je suis très satis­fait de mon jeu actuel. Je n’ai pas encore atteint mon meilleur niveau, mais j’y arrive peu à peu. Je dois juste me battre à chaque match, jouer beau­coup de points, de jeux et de sets pour retrouver mon rythme et conti­nuer à m’amé­liorer. C’est agréable de voir que je suis déjà en demi‐finale après huit mois d’ab­sence : c’est vrai­ment positif. »