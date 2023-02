Repéré par Toni Nadal en 2017, Abedallah Shelbayh progresse à une vitesse folle. 1144e mondial l’été dernier, il occupe désor­mais le 276e rang mondial. Et surtout, il a déjà écrit l’his­toire de la Jordanie en deve­nant le premier joueur à atteindre la finale d’un Challenger (dimanche dernier à Bahreïn, défaite contre Kokkinakis) avant de devenir égale­ment ce mardi le premier à jouer un match sur le circuit principal.

En effet, ce talent de 19 ans a été invité à Doha où il va défier Soonwoo Kwon (68e) au 1er tour. Avant cette entrée en lice, il a raconté quelques anec­dotes à propos de Rafael Nadal, avec qui il a eu la chance de s’en­traîner plusieurs fois au sein de son académie à Majorque.

« Un jour, j’ai eu un appel de Carlos Moya qui m’a demandé si je voulais m’en­traîner avec Rafael Nadal. Entre deux tour­nois, il revient souvent à l’aca­démie et il s’en­traîne régu­liè­re­ment avec les pension­naires. Nous avons eu plusieurs séances et il y a une bonne rela­tion qui s’est créée avec lui et Carlos Moya. C’est une expé­rience incroyable, une grande chance. On apprend telle­ment en parta­geant le court avec lui. Et ça donne telle­ment confiance de voir qu’on peut mériter de taper avec lui. Il donne plein de conseils et nous aide vrai­ment à progresser plus vite », a confié Shelbayh devant un parterre de jour­na­listes, dans des propos rapportés par L’Equipe.