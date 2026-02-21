Vainqueur de Rublev après une belle prestation, Carlos Alcaraz s’est qualifié pour sa 34ème finale sur le tour. Il va tenter de soulever le 26ème titre de sa jeune carrière. Evidemment en conférence de presse, les médias l’ont interrogé sur la défaite de son adversaire et ami Jannik Sinner, éliminé en quart de finale par Mensik.
« Je ne vais pas vous mentir : quelqu’un comme Jannik perd rarement des matchs, surtout pas avant les demi‐finales ou la finale. C’est étrange de le voir partir si tôt, vu son niveau habituel. Mais en même temps, ça ne me surprend pas complètement. Certains joueurs, quand ils sont en forme, peuvent être redoutables. Mensik, par exemple, est incroyablement talentueux. Son principal problème, c’est la régularité, le maintien de ce niveau sur plusieurs matchs, mais sur un seul match, il peut battre n’importe qui. Il l’a déjà prouvé hier contre Jannik. Il peut facilement me battre aussi. Alors oui, c’était étrange, mais pas si surprenant »
Publié le samedi 21 février 2026 à 08:37