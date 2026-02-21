AccueilATPATP - DohaAlcaraz au sujet de la défaite prématurée de Sinner : "C'est étrange,...
Alcaraz au sujet de la défaite préma­turée de Sinner : « C’est étrange, mais pas si surprenant »

Vainqueur de Rublev après une belle pres­ta­tion, Carlos Alcaraz s’est qualifié pour sa 34ème finale sur le tour. Il va tenter de soulever le 26ème titre de sa jeune carrière. Evidemment en confé­rence de presse, les médias l’ont inter­rogé sur la défaite de son adver­saire et ami Jannik Sinner, éliminé en quart de finale par Mensik.

« Je ne vais pas vous mentir : quel­qu’un comme Jannik perd rare­ment des matchs, surtout pas avant les demi‐finales ou la finale. C’est étrange de le voir partir si tôt, vu son niveau habi­tuel. Mais en même temps, ça ne me surprend pas complè­te­ment. Certains joueurs, quand ils sont en forme, peuvent être redou­tables. Mensik, par exemple, est incroya­ble­ment talen­tueux. Son prin­cipal problème, c’est la régu­la­rité, le main­tien de ce niveau sur plusieurs matchs, mais sur un seul match, il peut battre n’im­porte qui. Il l’a déjà prouvé hier contre Jannik. Il peut faci­le­ment me battre aussi. Alors oui, c’était étrange, mais pas si surprenant »

