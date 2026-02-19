Pour son premier tournoi depuis qu’il est devenu le plus jeune joueur à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem, en battant Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz tient son rang.

Grâce à ses victoires en deux sets face aux Français Arthur Rinderknech et Valentin Royer, le numéro 1 mondial s’est qualifié à Doha pour son 55e quart de finale sur le circuit prin­cipal, à seule­ment 22 ans.

« C’est un chiffre impres­sion­nant, mais honnê­te­ment, je ne pense pas aux quarts de finale que j’ai disputés, je me concentre sur les finales que je joue, c’est ma menta­lité et mon objectif. J’espère donc ajouter une autre finale à mon palmarès cette semaine. Mais mon prochain match va être très compliqué, je suis très excité et impa­tient de jouer. Je suis très heureux de voir que je suis aussi régu­lier », a réagi l’Espagnol dans des propos relayés par Punto de Break.

Pour une place dans le dernier carré de l’ATP 500 qatari, le numéro 1 mondial affron­tera Karen Khachanov, qu’il a déjà battu cinq fois en autant de confrontations.