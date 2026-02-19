Pour son premier tournoi depuis qu’il est devenu le plus jeune joueur à remporter les quatre tournois du Grand Chelem, en battant Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz tient son rang.
Grâce à ses victoires en deux sets face aux Français Arthur Rinderknech et Valentin Royer, le numéro 1 mondial s’est qualifié à Doha pour son 55e quart de finale sur le circuit principal, à seulement 22 ans.
« C’est un chiffre impressionnant, mais honnêtement, je ne pense pas aux quarts de finale que j’ai disputés, je me concentre sur les finales que je joue, c’est ma mentalité et mon objectif. J’espère donc ajouter une autre finale à mon palmarès cette semaine. Mais mon prochain match va être très compliqué, je suis très excité et impatient de jouer. Je suis très heureux de voir que je suis aussi régulier », a réagi l’Espagnol dans des propos relayés par Punto de Break.
Pour une place dans le dernier carré de l’ATP 500 qatari, le numéro 1 mondial affrontera Karen Khachanov, qu’il a déjà battu cinq fois en autant de confrontations.
Publié le jeudi 19 février 2026 à 12:26