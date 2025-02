Malgré sa défaite en quart de finale, Carlos Alcaraz a décidé de rester positif. Selon lui, cette élimi­na­tion n’est pas grave et il faut conti­nuer à rester confiant.

« J’adore le tournoi, je pense que c’est un événe­ment incroyable, il a toutes les instal­la­tions possibles pour les joueurs, cela rend tout très simple. Je quitte Doha la tête haute, plus confiant et très content de ce que j’ai fait ici, de ce que j’ai ressenti avec mon équipe. Je serai de retour la saison prochaine.J’ai parlé avec mon équipe, avec mon entraî­neur et, honnê­te­ment, je ne sais pas ce qui aurait pu être mieux fait. J’aurais proba­ble­ment pu mieux servir à certains moments, ou dans certains échanges où je n’ai pas fini par jouer un bon point. Honnêtement, je ne sais pas. Je suppose que j’ai un senti­ment compliqué en ce moment, mais je dois donner tout le crédit à Jiri car, lors­qu’il était mené au tableau d’af­fi­chage, en parti­cu­lier à 4–2 dans le troi­sième set, il n’a jamais abandonné.