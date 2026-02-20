La coup de sang de Carlos Alcaraz lors de son match face à Karen Khachanov, en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha, continue de faire parler, notam­ment parce que le numéro 1 mondial s’énerve rarement.

« Les règles ATP sot toujours de la merde », a lâché l’Espagnol après avoir écopé d’un aver­tis­se­ment pour dépas­se­ment de temps

Lors de son passage en confé­rence de presse, dans des propos relayés par AS, Alcaraz a encore critiqué le règle­ment et fait passer un message à l’ATP.

« Je pense que beau­coup de joueurs partagent cet avis. Certains sont plus rapides, d’autres ont des routines un peu plus lentes. J’essaie de m’adapter autant que possible et, dans de nombreux matchs, je sais que je dois respecter le temps imparti et je change ma routine : je demande moins de balles, je vais plus vite, je fais moins rebondir la balle si je vois que je suis juste. Mais le tennis est aussi un spec­tacle. L’ATP dit vouloir attirer plus de public, élargir son audience. Si on ne nous laisse pas récu­pérer entre chaque point pour offrir le meilleur niveau possible, tout va trop vite et il est diffi­cile de captiver les gens. Je pense que les arbitres devraient faire preuve de plus de souplesse ou, tout simple­ment, ajouter quelques secondes supplé­men­taires au chro­no­mètre. Avec un peu plus de marge, nous pouvons mieux nous préparer pour offrir un spec­tacle à chaque point. »