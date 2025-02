S’il a sorti l’ac­tuel 85e mondial Luca Nardi (6−1, 4–6, 6–3) pour se quali­fier en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha, où il affron­tera Jiri Lehecka, Carlos Alcaraz aurait pu boucler la partie en deux sets.

Il grande elogio di Carlos Alcaraz 🇪🇸 a Luca Nardi 🇮🇹: « per un momento sembrava giocasse da n. 1 del mondo ! » ✨



« Che cos’è successo sul 6–1 4–1 ? Non lo so, Luca sempli­ce­mente ha giocato meglio alla fine del secondo set e dal 4–1 40 pari ha giocato un paio di buoni punti.



« Qu’est‐ce qui s’est passé à 6–1 4–1 ? Je ne sais pas, Luca a simple­ment mieux joué à la fin du deuxième set et à partir de 4–1 40–40, il a joué quelques bons points. Puis, à un moment donné, il a commencer à jouer comme s’il était le numéro 1 mondial ! J’ai senti que je ne pouvais rien faire, j’ai essayé de rester là autant que possible, y compris menta­le­ment. J’étais fort à cet égard. Mon niveau d’énergie a proba­ble­ment baissé un peu, mais je dois féli­citer Luca. Je suis toute­fois heureux d’avoir pu tout oublier et de m’être remis en route dans le troi­sième set. »