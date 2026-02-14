Carlos Alcaraz et Jannik Sinner vont faire leur retour à la compétition la semaine prochaine, à l’occasion de l’ATP 500 de Doha, qui aura lieu du 16 au 21 février.
Pour son premier match depuis sa victoire en finale de l’Open d’Australie contre Novak Djokovic, lui ayant permis de devenir le plus jeune joueur de l’histoire à remporter les quatre tournois du Grand Chelem, l’Espagnol affrontera le numéro 1 français, Arthur Rinderknech (28e mondial), qu’il a battu quatre fois en autant de confrontations.
Dans sa partie de tableau, le numéro 1 mondial retrouve Daniil Medvedev, Andrey Rublev ou encore Ugo Humbert.
Du côté d’Alexander Bublik, Jakub Mensik ou encore Jiri Lehecka, Jannik Sinner fera lui son entrée en lice face à Tomas Machac (31e mondial), titré à Adélaïde en début de saison.
Playing their second tournament of the season, Sincaraz lead the way in Doha… pic.twitter.com/crvqdYnA7B— Tennis TV (@TennisTV) February 14, 2026
A noter qu’Arthur Fils, de retour depuis le début du mois de février de sa longue blessure au dos, affrontera Kamil Majchrzak (55e mondial).
Publié le samedi 14 février 2026 à 13:17