Carlos Alcaraz et Jannik Sinner vont faire leur retour à la compé­ti­tion la semaine prochaine, à l’oc­ca­sion de l’ATP 500 de Doha, qui aura lieu du 16 au 21 février.

Pour son premier match depuis sa victoire en finale de l’Open d’Australie contre Novak Djokovic, lui ayant permis de devenir le plus jeune joueur de l’his­toire à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem, l’Espagnol affron­tera le numéro 1 fran­çais, Arthur Rinderknech (28e mondial), qu’il a battu quatre fois en autant de confrontations.

Dans sa partie de tableau, le numéro 1 mondial retrouve Daniil Medvedev, Andrey Rublev ou encore Ugo Humbert.

Du côté d’Alexander Bublik, Jakub Mensik ou encore Jiri Lehecka, Jannik Sinner fera lui son entrée en lice face à Tomas Machac (31e mondial), titré à Adélaïde en début de saison.

Playing their second tour­na­ment of the season, Sincaraz lead the way in Doha… pic.twitter.com/crvqdYnA7B — Tennis TV (@TennisTV) February 14, 2026

A noter qu’Arthur Fils, de retour depuis le début du mois de février de sa longue bles­sure au dos, affron­tera Kamil Majchrzak (55e mondial).