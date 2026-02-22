En démonstration face à Arthur Fils, Carlos continue son début de saison presque parfait. On se posait des questions sur sa capacité à rebondir après son changement de coach, on est rassuré.
« J’ai joué de manière incroyable. Chaque match est différent et a son propre style. Je sais qu’Arthur n’est pas loin de son vrai niveau ; il l’a démontré dans ce tournoi et dans les matchs que nous avons disputés auparavant, même s’il a commis beaucoup d’erreurs aujourd’hui. De mon côté, j’ai simplement essayé de me concentrer sur moi‐même. J’ai joué de manière très agressive, je n’ai pratiquement pas commis d’erreurs. J’ai bien servi, j’ai très bien retourné. C’était une finale où je devais me donner à 100 %, je suis donc très heureux d’y être parvenu. Je suis très fier. Je vais classer cette finale, en termes de niveau, parmi les 10 meilleurs matchs que j’ai disputés dans ma carrière »
