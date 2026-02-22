En démons­tra­tion face à Arthur Fils, Carlos continue son début de saison presque parfait. On se posait des ques­tions sur sa capa­cité à rebondir après son chan­ge­ment de coach, on est rassuré.

« J’ai joué de manière incroyable. Chaque match est diffé­rent et a son propre style. Je sais qu’Arthur n’est pas loin de son vrai niveau ; il l’a démontré dans ce tournoi et dans les matchs que nous avons disputés aupa­ra­vant, même s’il a commis beau­coup d’er­reurs aujourd’hui. De mon côté, j’ai simple­ment essayé de me concen­trer sur moi‐même. J’ai joué de manière très agres­sive, je n’ai prati­que­ment pas commis d’er­reurs. J’ai bien servi, j’ai très bien retourné. C’était une finale où je devais me donner à 100 %, je suis donc très heureux d’y être parvenu. Je suis très fier. Je vais classer cette finale, en termes de niveau, parmi les 10 meilleurs matchs que j’ai disputés dans ma carrière »