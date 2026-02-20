AccueilATPATP - DohaAlcaraz : "J'ai certains adversaires qui me servent de référence pour m'améliorer,...
ATP - Doha

Alcaraz : « J’ai certains adver­saires qui me servent de réfé­rence pour m’amé­liorer, ils me voient peut‐être de la même manière : comme un miroir pour voir ce qu’ils peuvent faire mieux »

Thomas S
Par Thomas S

-

358

De passage en confé­rence de presse après une victoire acharnée face à Karen Khachanov en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha (6−7, 6–4, 6–3, en 2h30), Carlos Alcaraz a décroché sa sixième victoire en autant de matchs face au Russe.

Interrogé sur cette série de succès contre un joueur d’un tel calibre, le numéro 1 mondial a eu une réponse pleine d’hu­mi­lité et un brin philosophique. 

« En vérité, surtout avec Rinderknech (5−0) et Khachanov (6−0), les matchs ont toujours été diffi­ciles et très serrés. Comme j’ai certains adver­saires qui me servent de réfé­rence pour m’amé­liorer, ils me voient peut‐être de la même manière : comme un miroir pour voir ce qu’ils peuvent faire mieux. Cela me réjouit, car le tennis consiste à évoluer, à progresser. Ils essaient de le faire et moi aussi. Je suis heureux de vivre ces situa­tions avec des joueurs de ce niveau et, s’ils me voient comme quel­qu’un qui les aide à s’amé­liorer, j’en suis fier. »

Publié le vendredi 20 février 2026 à 15:36

Article précédent
Paolo Bertolucci inter­pelle Jannik Sinner après sa défaite contre Mensik : « Tu vois ce que tu as fait ? »
Article suivant
Jannik Sinner dévoile le tournoi qu’il veut vrai­ment remporter en 2026 : « C’est l’un de mes prin­ci­paux objectifs »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.