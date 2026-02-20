De passage en confé­rence de presse après une victoire acharnée face à Karen Khachanov en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha (6−7, 6–4, 6–3, en 2h30), Carlos Alcaraz a décroché sa sixième victoire en autant de matchs face au Russe.

Interrogé sur cette série de succès contre un joueur d’un tel calibre, le numéro 1 mondial a eu une réponse pleine d’hu­mi­lité et un brin philosophique.

« En vérité, surtout avec Rinderknech (5−0) et Khachanov (6−0), les matchs ont toujours été diffi­ciles et très serrés. Comme j’ai certains adver­saires qui me servent de réfé­rence pour m’amé­liorer, ils me voient peut‐être de la même manière : comme un miroir pour voir ce qu’ils peuvent faire mieux. Cela me réjouit, car le tennis consiste à évoluer, à progresser. Ils essaient de le faire et moi aussi. Je suis heureux de vivre ces situa­tions avec des joueurs de ce niveau et, s’ils me voient comme quel­qu’un qui les aide à s’amé­liorer, j’en suis fier. »