S’exprimant directement auprès de AS, média espagnol reconnu, Carlos Alcaraz a abordé le sujet des comparaisons avec le fameux Big 3 et notamment le débat au sujet de sa technique service qu’il aurait emprunté à un certain Novak Djokovic.
« J’ai mon propre style, c’est comme ça que j’ai grandi. Évidemment, j’admirais Roger Federer et Rafa Nadal quand j’étais plus jeune, et j’essayais de les imiter. Mais en vieillissant, on cherche simplement à se définir, à définir son propre style de tennis. Je pense que c’est ce que j’ai fait. À un moment donné, j’ai su quel était mon style et j’ai commencé à le travailler. Maintenant, c’est devenu naturel pour moi. Je n’ai imité personne dans ce sport ; cependant, on en a parlé, car avec le Big Three, il y a probablement beaucoup de joueurs, ou du moins en ce moment, on peut regarder tout le monde et se dire : “Tiens, ce service est le sien, celui‐ci est celui de l’autre”. Mais je pense que chacun a son propre style et que personne n’a copié personne dans ce sport. Pour moi, je suis juste Carlos »
Publié le samedi 21 février 2026 à 10:46