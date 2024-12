Carlos a confirmé offi­ciel­le­ment qu’il serait bien présent à l’ATP500 du Qatar aux côtés de Jannik Sinner, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Alex de Minaur, Grigor Dimitrov.

🚨| Carlos Alcaraz has confirmed today that he will play the Qatar ExxonMobil Open in Doha in 2025. 🇶🇦



The field so far includes 6 other ATP top 10 players. https://t.co/h2I83QDtsL pic.twitter.com/nxKeyZtgNw