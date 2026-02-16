Le tableau de l’Open du Qatar est plus que dense même avec le forfait de Novak Djokovic. Il faut dire que la majo­rité des joueurs du top 30 ont répondu présent. Evidemment Alcaraz et Sinner sont favoris derrière Medvedev et Bublik.

Pour son premier tour, Carlitos a hérité d’Arthur Rinderknech

« Je sais à quel point chaque match est diffi­cile. Je pense que ce tableau est très relevé pour un ATP 500. Il suffit de regarder les premiers matchs et les affiches allé­chantes du premier tour. Chaque match a été compliqué. Mais chaque match est diffé­rent, aussi. Nos jeux sont diffé­rents. C’est un tirage assez costaud pour un ATP 500. Mais je fonc­tionne match après match et on verra jusqu’où j’irai »