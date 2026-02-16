Le tableau de l’Open du Qatar est plus que dense même avec le forfait de Novak Djokovic. Il faut dire que la majorité des joueurs du top 30 ont répondu présent. Evidemment Alcaraz et Sinner sont favoris derrière Medvedev et Bublik.
Pour son premier tour, Carlitos a hérité d’Arthur Rinderknech
« Je sais à quel point chaque match est difficile. Je pense que ce tableau est très relevé pour un ATP 500. Il suffit de regarder les premiers matchs et les affiches alléchantes du premier tour. Chaque match a été compliqué. Mais chaque match est différent, aussi. Nos jeux sont différents. C’est un tirage assez costaud pour un ATP 500. Mais je fonctionne match après match et on verra jusqu’où j’irai »
Publié le lundi 16 février 2026 à 10:22