Promu tête de série numéro 1 de l’ATP 500 de Doha suite au retrait de Jannik Sinner, suspendu trois mois, Carlos Alcaraz, opposé à Marin Cilic au premier tour, a été inter­rogé par nos confrères de AS sur une poten­tielle revanche contre Novak Djokovic qu’il pour­rait retrouver dans le dernier carré, un mois après son quart de finale perdu à l’Open d’Australie face au Serbe.

« Ce tournoi est très diffi­cile, il y a beau­coup de très bons joueurs ici et cela montre à quel point Doha est un bon tournoi. En fin de compte, il faut jouer contre les meilleurs si l’on veut être parmi eux. Je vais dons essayer de prendre un tour après l’autre et de donner le meilleur de moi‐même jusqu’en demi‐finales. Il faut aussi voir comment il (Novak) se porte après sa bles­sure, même s’il s’est très bien entraîné, nous verrons comment se déroule le tournoi. Un Grand Chelem est diffé­rent d’un 500 et d’autres tour­nois, il faut l’aborder de la même manière, peut‐être en chan­geant quelques petites choses qui m’ont été préju­di­ciables. Mais je pense que le niveau que j’ai atteint là‐bas (à Melbourne) était bon, donc il faut surtout que je continue sur cette voie. »