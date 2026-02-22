Vainqueur pour la première fois de l’Open du Qatar, Carlos Alcaraz était bien sûr ravi d’autant que depuis que la saison a débuté il prend énormément de plaisir comme il l’a explique en conférence de presse.
« J’essaie de ne penser à rien d’autre qu’à moi‐même lorsque je monte sur le court. En ce moment, j’ai le sentiment d’aimer jouer au tennis, d’aimer la compétition. J’apprécie chaque fois que je monte sur le court. Parfois, on ne prend pas le temps de réfléchir à tout ce qui nous arrive. Quand on est hors compétition, et j’ai été blessé, on se rend compte à quel point tout cela est beau. On apprécie la beauté de ce sport et la chance qu’on a de pouvoir fouler le court. C’est pourquoi, en ce moment, je passe toujours un bon moment chaque fois que je joue, c’est pourquoi vous me voyez heureux, même si je perds un point ou un match. En parlant d’objectifs, évidemment, mes objectifs sont de gagner les plus grands tournois de la planète, les Masters 1000, les Grands Chelems. Le prochain est Roland Garros, un tournoi qui m’a laissé des souvenirs et des expériences incroyables ; j’ai très envie d’y jouer à nouveau. Avant cela, il y a beaucoup de tournois spéciaux pour lesquels je veux me préparer »
La prochaine sortie de Carlitos est prévue à Indian Wells. Maintenant, il va se ressourcer une semaine chez lui avant de s’envoler pour la Californie.
Publié le dimanche 22 février 2026 à 09:45