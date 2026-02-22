Vainqueur pour la première fois de l’Open du Qatar, Carlos Alcaraz était bien sûr ravi d’au­tant que depuis que la saison a débuté il prend énor­mé­ment de plaisir comme il l’a explique en confé­rence de presse.

« J’essaie de ne penser à rien d’autre qu’à moi‐même lorsque je monte sur le court. En ce moment, j’ai le senti­ment d’aimer jouer au tennis, d’aimer la compé­ti­tion. J’apprécie chaque fois que je monte sur le court. Parfois, on ne prend pas le temps de réflé­chir à tout ce qui nous arrive. Quand on est hors compé­ti­tion, et j’ai été blessé, on se rend compte à quel point tout cela est beau. On apprécie la beauté de ce sport et la chance qu’on a de pouvoir fouler le court. C’est pour­quoi, en ce moment, je passe toujours un bon moment chaque fois que je joue, c’est pour­quoi vous me voyez heureux, même si je perds un point ou un match. En parlant d’ob­jec­tifs, évidem­ment, mes objec­tifs sont de gagner les plus grands tour­nois de la planète, les Masters 1000, les Grands Chelems. Le prochain est Roland Garros, un tournoi qui m’a laissé des souve­nirs et des expé­riences incroyables ; j’ai très envie d’y jouer à nouveau. Avant cela, il y a beau­coup de tour­nois spéciaux pour lesquels je veux me préparer »

La prochaine sortie de Carlitos est prévue à Indian Wells. Maintenant, il va se ressourcer une semaine chez lui avant de s’en­voler pour la Californie.