AccueilATPATP - DohaAlcaraz, titré déjà 26 fois : "En ce moment, je passe toujours...
ATP - Doha

Alcaraz, titré déjà 26 fois : « En ce moment, je passe toujours un bon moment chaque fois que je joue, c’est pour­quoi vous me voyez heureux. Mes objec­tifs sont de gagner les plus grands tour­nois de la planète, les Masters 1000, les Grands Chelems.

Jean Muller
Par Jean Muller

-

93

Vainqueur pour la première fois de l’Open du Qatar, Carlos Alcaraz était bien sûr ravi d’au­tant que depuis que la saison a débuté il prend énor­mé­ment de plaisir comme il l’a explique en confé­rence de presse.

« J’essaie de ne penser à rien d’autre qu’à moi‐même lorsque je monte sur le court. En ce moment, j’ai le senti­ment d’aimer jouer au tennis, d’aimer la compé­ti­tion. J’apprécie chaque fois que je monte sur le court. Parfois, on ne prend pas le temps de réflé­chir à tout ce qui nous arrive. Quand on est hors compé­ti­tion, et j’ai été blessé, on se rend compte à quel point tout cela est beau. On apprécie la beauté de ce sport et la chance qu’on a de pouvoir fouler le court. C’est pour­quoi, en ce moment, je passe toujours un bon moment chaque fois que je joue, c’est pour­quoi vous me voyez heureux, même si je perds un point ou un match. En parlant d’ob­jec­tifs, évidem­ment, mes objec­tifs sont de gagner les plus grands tour­nois de la planète, les Masters 1000, les Grands Chelems. Le prochain est Roland Garros, un tournoi qui m’a laissé des souve­nirs et des expé­riences incroyables ; j’ai très envie d’y jouer à nouveau. Avant cela, il y a beau­coup de tour­nois spéciaux pour lesquels je veux me préparer »

La prochaine sortie de Carlitos est prévue à Indian Wells. Maintenant, il va se ressourcer une semaine chez lui avant de s’en­voler pour la Californie.

Publié le dimanche 22 février 2026 à 09:45

Article précédent
Nadal retourne en enfance et il aime vrai­ment ça !
Article suivant
Agassi : « Aujourd’hui, les joueurs sont beau­coup plus grands, plus rapides, et le jeu est plus dyna­mique : on peut se faire toucher de n’im­porte où sur le court. Alors oui, le tennis a changé. La stra­tégie reste primor­diale, mais les échanges sont différents »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.