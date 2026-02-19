Il est rare de voir Carlos Alcaraz s’énerver. C’est aussi pour cela que son coup de sang lors de son match face à Karen Khachanov en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha fait beau­coup parler.

Après avoir écopé d’un aver­tis­se­ment pour dépas­se­ment de temps, puis longue­ment discuté avec l’ar­bitre de chaise, Marija Cicak, et déclaré que « les règles ATP étaient toujours de la merde », le numéro 1 mondial a surpris beau­coup de fans et d’ob­ser­va­teurs, dont l’an­cienne joueuse alle­mande, désor­mais commen­ta­trice, Andrea Petkovic.

Andrea Petkovic on Carlos Alcaraz’s argu­ment with umpire Marija Cicak in Doha



“It seems so out of character from what we’re used to seeing from Carlos Alcaraz”



Petkovic : “It was a little strange. Also maybe he doesn’t know Marija Cicak well. She’s mostly chair umpired on the… pic.twitter.com/XiNHJSxCMc — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 19, 2026

« Cela semble telle­ment diffé­rent de ce que nous avons l’ha­bi­tude de voir chez Carlos Alcaraz. C’était un peu étrange. Peut‐être qu’il ne connaît pas bien Marija Cicak. Elle arbitre prin­ci­pa­le­ment les matchs de la WTA. Nous savons tous à quel point elle est stricte. Mieux vaut ne pas se disputer avec elle. Elle vous détruira menta­le­ment et émotionnellement. »