Il est rare de voir Carlos Alcaraz s’énerver. C’est aussi pour cela que son coup de sang lors de son match face à Karen Khachanov en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha fait beaucoup parler.
Après avoir écopé d’un avertissement pour dépassement de temps, puis longuement discuté avec l’arbitre de chaise, Marija Cicak, et déclaré que « les règles ATP étaient toujours de la merde », le numéro 1 mondial a surpris beaucoup de fans et d’observateurs, dont l’ancienne joueuse allemande, désormais commentatrice, Andrea Petkovic.
Andrea Petkovic on Carlos Alcaraz’s argument with umpire Marija Cicak in Doha— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 19, 2026
“It seems so out of character from what we’re used to seeing from Carlos Alcaraz”
Petkovic : “It was a little strange. Also maybe he doesn’t know Marija Cicak well. She’s mostly chair umpired on the… pic.twitter.com/XiNHJSxCMc
« Cela semble tellement différent de ce que nous avons l’habitude de voir chez Carlos Alcaraz. C’était un peu étrange. Peut‐être qu’il ne connaît pas bien Marija Cicak. Elle arbitre principalement les matchs de la WTA. Nous savons tous à quel point elle est stricte. Mieux vaut ne pas se disputer avec elle. Elle vous détruira mentalement et émotionnellement. »
Publié le jeudi 19 février 2026 à 19:47