Andrey Rublev, après sa victoire contre Tsitsipas : « Avec Stefanos, c’est très simple. Il aime dicter le jeu avec son coup droit. J’aime dicter le jeu avec mon coup droit. C’était celui qui le ferait en premier. Dès qu’il était sur son coup droit, j’étais en danger. Dès que c’était moi, il était en danger »

Thomas S
Par Thomas S

Particulièrement fier de lui après sa victoire face à Daniil Medvedev sur l’ATP 500 de Doha, Stefanos Tsitsipas est tombé sur un os ce jeudi, en quarts de finale, en la personne d’Andrey Rublev.

Vainqueur en deux sets et 1h35 de jeu (6−3, 7–6), le Russe a tenu à insister sur l’im­por­tance du coup droit lors de l’in­ter­view d’après match sur le court. 

« Stefanos est l’un des meilleurs joueurs. Il le prouve depuis de nombreuses années. Il a obtenu des résul­tats incroyables. Nous nous connais­sons depuis très long­temps. Le jeu est très simple. Il aime dicter le jeu avec son coup droit. J’aime dicter le jeu avec mon coup droit. C’était celui qui le ferait en premier. Dès qu’il prenait le coup droit, j’étais en danger. Dès que je prenais le coup droit, il était en danger. C’était plutôt une ques­tion de savoir qui prenait l’avan­tage et dictait le jeu. »

Publié le jeudi 19 février 2026 à 15:45

