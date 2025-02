Après des mois très compli­qués, notam­ment d’un point de vue mental, Andrey Rublev est en train de retrouver des couleurs ces dernières semaines.

Après avoir éliminé Bublik et Borges, le Russe passait un vrai test ce jeudi en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha face à l’un des meilleurs joueurs de ce début de saison, Alex De Minaur. Et le 10e joueur mondial s’est fait très peur en s’im­po­sant après sa huitième balle de match : 6–1, 3–6, 7–6(8), après 2h40 de jeu.

Interrogé sur le court après cette victoire compli­quée mais ô combien impor­tante, Andrey a comme souvent fait preuve d’humilité.

« Quand j’ai eu ma première balle de match (à 5–3), j’ai très bien joué, j’ai fait tout ce que j’ai pu. Il a fait un point incroyable. Il a fait un revers le long de la ligne. J’ai fait une bonne volée et il a fait un passing de coup droit le long de la ligne. Après ça, je me suis dit : ‘Normalement, après ces points, il gagne’. C’est comme un moment de retour­ne­ment de situa­tion. Puis j’ai commencé à être plus nerveux et à ressentir plus d’émotions. J’ai eu une autre balle de match. Je n’ai pas eu de chance. Quand j’ai perdu mon service, je me suis dit, ‘OK, peu importe. Si je dois perdre, fais au moins de ton mieux jusqu’à la fin’. J’ai encore eu des balles de match à 5–4… C’est dur de parler, mec. »