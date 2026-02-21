C’est presque un conte de fées en tout cas ça y ressemble, Arthur Fils va jouer la finale ce samedi de l’ATP500 de Doha. Il va affronter Carlos Alcaraz et tentera de remporter le 4ème titre de sa carrière. Ce sera sa 5ème finale sur le tour.

Invaincu depuis le début de la saison, Carlos Alcaraz l’at­tend avec le « sourire » puis­qu’il mène 2 à 0 dans leurs confrontations.

Il reste que leur premier duel à Monte‐Carlo avait été plus que disputé, ce qui confirme que le trico­lore peut gêner Carlitos, mais pour cela il faut qu’il joue son meilleur tennis.

« J’ai mes forces, j’ai mes faiblesses. Il a ses forces et ses faiblesses. Il va très bien préparer le match. Je vais essayer de bien préparer de mon côté aussi le match. Et puis, on va voir ce que ça donne. C’est sûr que Monte Carlo, c’était quand même assez encou­ra­geant parce que ça se voit que je n’étais pas très loin. Après, on voit aussi qu’il y avait un petit écart parce que c’est un cham­pion et qu’il n’a pas laissé couler le match. Il n’a pas laissé filer. Donc, on va voir ce que ça donne demain. Je n’ai pas de pres­sion. Je n’ai pas joué depuis huit mois. Je me retrouve face au numéro un mondial…. Moi, j’adore »