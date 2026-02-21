AccueilATPATP - DohaArthur Fils, avant de défier Carlos Alcaraz en finale : "J'ai mes...
ATP - Doha

Arthur Fils, avant de défier Carlos Alcaraz en finale : « J’ai mes forces, j’ai mes faiblesses. Il a ses forces et ses faiblesses. Je n’ai pas de pres­sion. Je n’ai pas joué depuis huit mois. Je me retrouve face au numéro un mondial…. Moi, j’adore »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

903

C’est presque un conte de fées en tout cas ça y ressemble, Arthur Fils va jouer la finale ce samedi de l’ATP500 de Doha. Il va affronter Carlos Alcaraz et tentera de remporter le 4ème titre de sa carrière. Ce sera sa 5ème finale sur le tour.

Invaincu depuis le début de la saison, Carlos Alcaraz l’at­tend avec le « sourire » puis­qu’il mène 2 à 0 dans leurs confrontations. 

Il reste que leur premier duel à Monte‐Carlo avait été plus que disputé, ce qui confirme que le trico­lore peut gêner Carlitos, mais pour cela il faut qu’il joue son meilleur tennis.

« J’ai mes forces, j’ai mes faiblesses. Il a ses forces et ses faiblesses. Il va très bien préparer le match. Je vais essayer de bien préparer de mon côté aussi le match. Et puis, on va voir ce que ça donne. C’est sûr que Monte Carlo, c’était quand même assez encou­ra­geant parce que ça se voit que je n’étais pas très loin. Après, on voit aussi qu’il y avait un petit écart parce que c’est un cham­pion et qu’il n’a pas laissé couler le match. Il n’a pas laissé filer. Donc, on va voir ce que ça donne demain. Je n’ai pas de pres­sion. Je n’ai pas joué depuis huit mois. Je me retrouve face au numéro un mondial…. Moi, j’adore »

Publié le samedi 21 février 2026 à 08:02

Article précédent
Arthur Fils impres­sionne et rejoint Alcaraz en finale
Article suivant
Alcaraz au sujet de la défaite préma­turée de Sinner : « C’est étrange, mais pas si surprenant »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.