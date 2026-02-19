Revenu début février de sa longue bles­sure au dos, Arthur a remporté quatre victoires en six matchs, avec deux quarts de finale à Montpellier cette semaine à Doha, où il va affronter Jiri Lehecka (22e mondial) pour une place dans le dernier carré.

En confé­rence de presse après sa victoire contre son compa­triote Quentin Halys, 6–1, 7–6(7), le Français de 21 ans, 40e mondial, a livré son analyse et déjà dressé un bilan positif.

« Franchement, c’était un bon match contre Quentin. Premier set un peu à sens unique, j’ai bien joué. Et puis après, dans le deuxième, un gros combat. De toute façon, je m’at­ten­dais à ça. Quentin, c’est un très grand joueur, un très bon serveur surtout. Je savais que j’al­lais jouer un tie‐break au moins durant le match. Donc on va dire que j’étais prêt. Ça aurait pu tourner pour lui, ça aurait pu tourner pour moi. Mais content de la perfor­mance. Je crois que je commence à jouer au meilleur niveau. J’ai bien mieux joué avant, bien sûr. Mais là, depuis Montpellier, Rotterdam et ici, je me sens très bien. Donc c’est cool, on va voir ce que ça donne. J’essaie d’être toujours aussi bagar­reur. J’essaie d’être un peu plus calme. Mais parfois, il y a la fougue qui revient. C’est un peu compliqué. Mais toujours aussi bagar­reur. Physiquement, pour l’ins­tant, ça tient. Tout va bien, donc on continue. Il faut être intel­li­gent. Il ne faut pas trop pousser. Mais pour l’ins­tant, c’est positif. »

Pour se cadrer, Arthur Fils peut désor­mais compter sur l’aide du vain­queur de l’édition 2001 de Wimbledon et ancien coach de Novak Djokovic, Goran Ivanisevic, avec qui il vient d’en­tamer une colla­bo­ra­tion.