Depuis le début du tournoi, Goran Ivanisevic a intégré le team de Fils et visiblement le Croate est devenu un vrai porte bonheur. Interrogé sur le rôle joué par l’ancien coach de Novak Djokovic, le Tricolore semble plus que satisfait de la place prise par celui qu’il désigne comme l’un des plus grands serveurs de l’histoire du tennis, ce qui n’est pas loin d’être la vérité.
« On dirait qu’il porte chance, franchement. Il est venu cette semaine. Ça fait trois matchs qu’il est là. Trois victoires. Première finale. Goran et Ivan, ça va bien ensemble. Les deux vont bien ensemble. Ils font un bon boulot pour l’instant, on dirait. Il a déjà partagé beaucoup de son expérience, mine de rien. Trois jours, ce n’est pas très long. Mais il m’a parlé de certains de ses matchs, de la manière dont d’autres joueurs géraient d’autres moments. Donc, de par son expérience, j’arrive à peu près à gérer les moments importants un peu lors de mes matchs. Des souvenirs de quand il jouait, moi en regardant la télé, non. Mais d’avoir vu des vidéos et d’en avoir entendu parler, oui, bien sûr. Le meilleur serveur presque au monde, de tous les temps, je le sais. Mais aujourd’hui, on s’est échauffé ensemble. Et ça m’a fait rire, puisqu’il joue toujours bien. »
Publié le samedi 21 février 2026 à 09:10