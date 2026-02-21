Depuis le début du tournoi, Goran Ivanisevic a intégré le team de Fils et visi­ble­ment le Croate est devenu un vrai porte bonheur. Interrogé sur le rôle joué par l’an­cien coach de Novak Djokovic, le Tricolore semble plus que satis­fait de la place prise par celui qu’il désigne comme l’un des plus grands serveurs de l’his­toire du tennis, ce qui n’est pas loin d’être la vérité.

« On dirait qu’il porte chance, fran­che­ment. Il est venu cette semaine. Ça fait trois matchs qu’il est là. Trois victoires. Première finale. Goran et Ivan, ça va bien ensemble. Les deux vont bien ensemble. Ils font un bon boulot pour l’ins­tant, on dirait. Il a déjà partagé beau­coup de son expé­rience, mine de rien. Trois jours, ce n’est pas très long. Mais il m’a parlé de certains de ses matchs, de la manière dont d’autres joueurs géraient d’autres moments. Donc, de par son expé­rience, j’ar­rive à peu près à gérer les moments impor­tants un peu lors de mes matchs. Des souve­nirs de quand il jouait, moi en regar­dant la télé, non. Mais d’avoir vu des vidéos et d’en avoir entendu parler, oui, bien sûr. Le meilleur serveur presque au monde, de tous les temps, je le sais. Mais aujourd’hui, on s’est échauffé ensemble. Et ça m’a fait rire, puis­qu’il joue toujours bien. »