Pour seulement son troisième tournoi de reprise depuis sa longue absence liée à une facture de fatigue au niveau du dos, Arthur Fils est déjà en finale. Et pas de n’importe quel tournoi : sur l’ATP 500 de Doha, l’un des plus relevés de la saison.
Opposé ce vendredi à Jakub Mensik, tombeur surprise de Jannik Sinner en quarts de finale, le Français s’est montré impressionnant, notamment physiquement, en imposant une cadence infernale et particulièrement exigeante en fond de court à son adversaire.
Malgré une petite baisse dans le deuxième set alors qu’il avait un break d’avance, le nouveau protégé de Goran Ivanisevic s’impose avec une grande autorité, 6–4, 7–6(4), en 1h40 et atteint sa première finale depuis le tournoi de Tokyo en 2024.
𝗔𝗥𝗧𝗛𝗨𝗥 𝗙𝗜𝗟𝗦 𝗥𝗘𝗝𝗢𝗜𝗡𝗧 𝗖𝗔𝗥𝗟𝗢𝗦 𝗔𝗟𝗖𝗔𝗥𝗔𝗭 ! Plus que solide, le Français s’offre Mensik – tombeur de Sinner au tour précédent – en deux sets 🫡🇫🇷 pic.twitter.com/J32ojnZ4Jy— Eurosport France (@Eurosport_FR) February 20, 2026
Il retrouvera un certain Carlos Alcaraz, à qui il avait mené la vie dure en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo avant de finalement s’incliner en trois sets.
Autant dire que leur nouveau duel, ce samedi en finale (à partir de 19h), promet des étincelles !
Publié le vendredi 20 février 2026 à 21:48