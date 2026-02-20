Pour seule­ment son troi­sième tournoi de reprise depuis sa longue absence liée à une facture de fatigue au niveau du dos, Arthur Fils est déjà en finale. Et pas de n’im­porte quel tournoi : sur l’ATP 500 de Doha, l’un des plus relevés de la saison.

Opposé ce vendredi à Jakub Mensik, tombeur surprise de Jannik Sinner en quarts de finale, le Français s’est montré impres­sion­nant, notam­ment physi­que­ment, en impo­sant une cadence infer­nale et parti­cu­liè­re­ment exigeante en fond de court à son adversaire.

Malgré une petite baisse dans le deuxième set alors qu’il avait un break d’avance, le nouveau protégé de Goran Ivanisevic s’im­pose avec une grande auto­rité, 6–4, 7–6(4), en 1h40 et atteint sa première finale depuis le tournoi de Tokyo en 2024.

𝗔𝗥𝗧𝗛𝗨𝗥 𝗙𝗜𝗟𝗦 𝗥𝗘𝗝𝗢𝗜𝗡𝗧 𝗖𝗔𝗥𝗟𝗢𝗦 𝗔𝗟𝗖𝗔𝗥𝗔𝗭 ! Plus que solide, le Français s’offre Mensik – tombeur de Sinner au tour précé­dent – en deux sets 🫡🇫🇷 pic.twitter.com/J32ojnZ4Jy — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 20, 2026

Il retrou­vera un certain Carlos Alcaraz, à qui il avait mené la vie dure en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo avant de fina­le­ment s’in­cliner en trois sets.

Autant dire que leur nouveau duel, ce samedi en finale (à partir de 19h), promet des étincelles !