De retour en finale pour son troi­sième tournoi de reprise suite à une longue absence liée à une frac­ture de fatigue au dos, Arthur Fils va se mesurer au meilleur joueur du monde, Carlos Alcaraz, ce samedi sur l’ATP 500 de Doha (à partir de 19 heures).

Interrogé sur ce nouvel affron­te­ment face à l’Espagnol, un peu moins d’un an après leur quart de finale épique à Monte‐Carlo, le nouveau protégé de Goran Ivanisevic entend bien s’ap­puyer sur cette dernière expérience.

« Je ne savais pas que j’allais jouer aussi bien aussi rapi­de­ment. On ne sait pas à quoi s’attendre quand on revient d’une longue bles­sure. Je suis plutôt satis­fait de ma façon de jouer actuel­le­ment, ce n’est pas mon meilleur tennis, mais on y arrive », a déclaré Arthur avant d’évo­quer son troi­sième duel en carrière face à Alcaraz. « C’est sûr qu’à Monte‐Carlo, c’était quand même assez encou­ra­geant parce que ça se voyait que je n’étais pas très loin. Après, on voit aussi qu’il y avait un petit écart parce que c’est un cham­pion et qu’il n’a jamais laissé couler le match. Il n’a rien laissé filer. Pour samedi, on verra bien ce que ça donne. »