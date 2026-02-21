De retour en finale pour son troisième tournoi de reprise suite à une longue absence liée à une fracture de fatigue au dos, Arthur Fils va se mesurer au meilleur joueur du monde, Carlos Alcaraz, ce samedi sur l’ATP 500 de Doha (à partir de 19 heures).
Interrogé sur ce nouvel affrontement face à l’Espagnol, un peu moins d’un an après leur quart de finale épique à Monte‐Carlo, le nouveau protégé de Goran Ivanisevic entend bien s’appuyer sur cette dernière expérience.
« Je ne savais pas que j’allais jouer aussi bien aussi rapidement. On ne sait pas à quoi s’attendre quand on revient d’une longue blessure. Je suis plutôt satisfait de ma façon de jouer actuellement, ce n’est pas mon meilleur tennis, mais on y arrive », a déclaré Arthur avant d’évoquer son troisième duel en carrière face à Alcaraz. « C’est sûr qu’à Monte‐Carlo, c’était quand même assez encourageant parce que ça se voyait que je n’étais pas très loin. Après, on voit aussi qu’il y avait un petit écart parce que c’est un champion et qu’il n’a jamais laissé couler le match. Il n’a rien laissé filer. Pour samedi, on verra bien ce que ça donne. »
