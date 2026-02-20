Revenu début février de sa longue bles­sure au dos, Arthur Fils a remporté cinq victoires en sept matchs, et se retrouve déjà en demi‐finales de l’ATP 500 de Doha.

Autre bonne nouvelle, le Français de 21 ans a annoncé cette semaine le début d’une colla­bo­ra­tion avec vain­queur de l’édition 2001 de Wimbledon, ancien coach de Novak Djokovic et Marin Cilic : Goran Ivanisevic.

Dans des propos relayés par Tennis Talker après sa victoire contre Jiri Lehecka (22e mondial) en quarts de finale du tournoi qatari (6−3, 6–3), le 40e joueur mondial s’est exprimé sur l’ap­port du Croate.

« Il a beau­coup d’ex­pé­rience et du temps libre. Nous avons discuté et décidé d’es­sayer. Cela fonc­tionne bien jusqu’à présent, même si nous venons seule­ment de commencer : cela ne fait que trois ou quatre jours. Il n’a vu que deux de mes matchs. Pendant le match, il m’a suggéré quelques ajus­te­ments tactiques ; je les ai mis en pratique et ils ont fonc­tionné. C’est un bon début. Je suis encore jeune et j’ai beau­coup d’am­bi­tion. Depuis tout petit, je voulais devenir l’un des meilleurs joueurs de tennis et remporter de grands titres, peut‐être même des Grands Chelems. J’espère que cela pourra m’aider. Sur le court, cepen­dant, il n’y a que moi : c’est moi qui tiens la raquette et qui prends les déci­sions. Si cela peut m’aider à éviter certaines erreurs ou à me sortir plus rapi­de­ment de situa­tions diffi­ciles, tant mieux. »

Arthur Fils visera une cinquième finale sur le circuit prin­cipal ce vendredi face à Jakub Mensik (16e mondial), tombeur de Jannik Sinner.