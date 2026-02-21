AccueilATPATP - DohaArthur Fils prend une véritable fessée par un Carlos Alcaraz injouable
Arthur Fils prend une véri­table fessée par un Carlos Alcaraz injouable

Qualifié pour sa première finale depuis septembre 2024, sur l’ATP 500 de Doha, Arthur Fils n’a tout simple­ment pas existé ce samedi face au meilleur joueur du monde, Carlos Alcaraz.

Breaké d’en­trée de match et inca­pable de tenir la cadence infer­nale en fond de court, le Français a été tota­le­ment surclassé par le récent vain­queur de l’Open d’Australie : 6–2, 6–1, en 52 minutes.

Si le nouveau protégé de Goran Ivanisevic n’est jamais vrai­ment rentré dans sa finale, la pres­ta­tion de l’Espagnol de l’autre côté du filet a frôlé la perfec­tion. Auteur de 17 coups gagnants avec seule­ment cinq point perdus sur son service, Carlitos a montré au monde entier qu’il était actuel­le­ment seule sur sa planète.

À seule­ment 22 ans, il décroche déjà le 26e titre de sa carrière et conforte ainsi un peu plus sa place de numéro 1 mondial face à son grand rival, Jannik Sinner, battu en quarts de finale.

Publié le samedi 21 février 2026 à 20:08

