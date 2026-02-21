Qualifié pour sa première finale depuis septembre 2024, sur l’ATP 500 de Doha, Arthur Fils n’a tout simplement pas existé ce samedi face au meilleur joueur du monde, Carlos Alcaraz.
Breaké d’entrée de match et incapable de tenir la cadence infernale en fond de court, le Français a été totalement surclassé par le récent vainqueur de l’Open d’Australie : 6–2, 6–1, en 52 minutes.
OUT OF THIS WORLD ! 😳🌍— Tennis TV (@TennisTV) February 21, 2026
Carlos Alcaraz finishes with a flourish to capture his crown in Doha 👑@carlosalcaraz #QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/F8E5r5N9zc
Si le nouveau protégé de Goran Ivanisevic n’est jamais vraiment rentré dans sa finale, la prestation de l’Espagnol de l’autre côté du filet a frôlé la perfection. Auteur de 17 coups gagnants avec seulement cinq point perdus sur son service, Carlitos a montré au monde entier qu’il était actuellement seule sur sa planète.
À seulement 22 ans, il décroche déjà le 26e titre de sa carrière et conforte ainsi un peu plus sa place de numéro 1 mondial face à son grand rival, Jannik Sinner, battu en quarts de finale.
Publié le samedi 21 février 2026 à 20:08