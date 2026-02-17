AccueilATPATP - DohaArthur Rinderknech à Carlos Alcaraz lors de leur accolade au filet :...
ATP - Doha

Arthur Rinderknech à Carlos Alcaraz lors de leur acco­lade au filet : « Est‐ce qu’un jour tu vas me laisser gagner ? »

Par Baptiste Mulatier

Au premier tour de l’ATP 500 de Doha ce mardi, le numéro 1 fran­çais Arthur Rinderknech défiait Arthur Alcaraz, de retour en compé­ti­tion deux semaines et demi après sa victoire contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie. 

Et alors qu’il s’est procuré deux balles de set à 6–5 en sa faveur dans la deuxième manche, le joueur trico­lore s’est fina­le­ment incliné en deux sets : 6–4, 7–6(5).

Battu pour la cinquième fois en autant de duels face à Carlos Alcaraz, Rinderknech a fait sourire le numéro 1 mondial lors de l’ac­co­lade au filet après le match. 

« Est‐ce qu’un jour tu vas me laisser gagner ? », a plai­santé le 30e joueur mondial. 

Pas sûr que le septuple lauréat en Grand Chelem réponde favo­ra­ble­ment à cette demande !

Publié le mardi 17 février 2026 à 20:09

