Au premier tour de l’ATP 500 de Doha ce mardi, le numéro 1 français Arthur Rinderknech défiait Arthur Alcaraz, de retour en compétition deux semaines et demi après sa victoire contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie.
Et alors qu’il s’est procuré deux balles de set à 6–5 en sa faveur dans la deuxième manche, le joueur tricolore s’est finalement incliné en deux sets : 6–4, 7–6(5).
Battu pour la cinquième fois en autant de duels face à Carlos Alcaraz, Rinderknech a fait sourire le numéro 1 mondial lors de l’accolade au filet après le match.
« Est‐ce qu’un jour tu vas me laisser gagner ? », a plaisanté le 30e joueur mondial.
Rinderknech to Carlos Alcaraz after losing to him for a 5th consecutive time :
“One time you’ll let me win?”
Pas sûr que le septuple lauréat en Grand Chelem réponde favorablement à cette demande !
Publié le mardi 17 février 2026 à 20:09