Au premier tour de l’ATP 500 de Doha ce mardi, le numéro 1 fran­çais Arthur Rinderknech défiait Arthur Alcaraz, de retour en compé­ti­tion deux semaines et demi après sa victoire contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie.

Et alors qu’il s’est procuré deux balles de set à 6–5 en sa faveur dans la deuxième manche, le joueur trico­lore s’est fina­le­ment incliné en deux sets : 6–4, 7–6(5).

Battu pour la cinquième fois en autant de duels face à Carlos Alcaraz, Rinderknech a fait sourire le numéro 1 mondial lors de l’ac­co­lade au filet après le match.

« Est‐ce qu’un jour tu vas me laisser gagner ? », a plai­santé le 30e joueur mondial.

Rinderknech to Carlos Alcaraz after losing to him for a 5th conse­cu­tive time :



“One time you’ll let me win?”



Pas sûr que le septuple lauréat en Grand Chelem réponde favo­ra­ble­ment à cette demande !