ATP - Doha

« Aujourd’hui, Arthur Fils aura un atout dans sa manche pour tenter de battre Carlos Alcaraz en finale »

Par Thomas S

Quelques jours après avoir annoncé le début de sa colla­bo­ra­tion avec Goran Ivanisevic, Arthur Fils n’a pas fait semblant en attei­gnant la finale de l’ATP 500 de Doha.

Alors qu’il s’ap­prête à défier le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, toujours invaincu en 2026, le Français pourra s’ap­puyer sur les précieux conseils de son nouveau coach.

Pour notre confrère espa­gnol, José Moron, la présence de l’an­cien entraî­neur de Novak Djokovic pour­rait s’avérer déci­sive face au meilleur joueur du monde. 

« Aujourd’hui, Arthur Fils aura un atout dans sa manche pour tenter de battre Alcaraz à Doha : Goran Ivanisevic. Le Croate dispute sa première finale depuis celle perdue contre Djokovic, après deux décep­tions consé­cu­tives contre Rybakina et Tsitsipas. Goran est un stra­tège de classe mondiale. Il aidait Nole à « déjouer » ses adver­saires grâce à diverses tactiques, nous espé­rons donc que Fils élèvera son niveau dans un match comme celui‐ci, si son corps le lui permet. Les deux fois où il a été battu par Alcaraz, il a perdu la bataille des coups droits et il lui a manqué un petit plus, au‐delà de la puis­sance. Nous verrons ce qu’il mettra en œuvre aujourd’hui sur le court pour tenter de battre Carlitos. »

Publié le samedi 21 février 2026 à 15:59

