Quelques jours après avoir annoncé le début de sa collaboration avec Goran Ivanisevic, Arthur Fils n’a pas fait semblant en atteignant la finale de l’ATP 500 de Doha.
Alors qu’il s’apprête à défier le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, toujours invaincu en 2026, le Français pourra s’appuyer sur les précieux conseils de son nouveau coach.
Pour notre confrère espagnol, José Moron, la présence de l’ancien entraîneur de Novak Djokovic pourrait s’avérer décisive face au meilleur joueur du monde.
Hoy, Arthur Fils tendrá un AS bajo la manga para intentar ganar a Alcaraz en Doha : Goran Ivanisevic.— José Morón (@jmgmoron) February 21, 2026
El croata disfruta de su primera final desde que lo dejara con Djokovic, tras dos decepciones seguidas con Rybakina y Tsitsipas.
Goran es un estratega de clase mundial. Ayudaba… pic.twitter.com/0gDabW1NqB
« Aujourd’hui, Arthur Fils aura un atout dans sa manche pour tenter de battre Alcaraz à Doha : Goran Ivanisevic. Le Croate dispute sa première finale depuis celle perdue contre Djokovic, après deux déceptions consécutives contre Rybakina et Tsitsipas. Goran est un stratège de classe mondiale. Il aidait Nole à « déjouer » ses adversaires grâce à diverses tactiques, nous espérons donc que Fils élèvera son niveau dans un match comme celui‐ci, si son corps le lui permet. Les deux fois où il a été battu par Alcaraz, il a perdu la bataille des coups droits et il lui a manqué un petit plus, au‐delà de la puissance. Nous verrons ce qu’il mettra en œuvre aujourd’hui sur le court pour tenter de battre Carlitos. »
Publié le samedi 21 février 2026 à 15:59