Vainqueur du tournoi de Doha à la surprise géné­rale vu son état de forme et ses perfor­mances avant de venir au Qatar, Nikoloz a précisé que pour lui tout a changé dans sa tête le soir de son succès face à Roger Federer : « Battre Roger mon idole après avoir bien débuté le tournoi a été un déclic, un signe, presque une résur­rec­tion. Vu les moments que j’ai vécu depuis la « reprise », cela a été un véri­table élec­tro­choc. Cela signi­fiait que j’étais capable de jouer à nouveau un très bon niveau sous la pres­sion et les « projec­teurs ». Cela m’a permis aussi de ma relaxer, d’être moins tendu. Du coup, j’ai joué très relâché. C’est pour cela que j’ai réalisé deux très bons matchs par la suite face à Fritz et en finale contre Bautista Agut. Je vais très long­temps me rappeler de cette semaine, c’est évident »

Nikoloz Basilashvili post COVID‐19 break :



Cincinnati : R1

US Open : R1

Kitzbuhel : R2 (Bye in R1)

Rome : R1

Hamburg : R1

Roland Garros : R1

Vienna : R1 Qualies

Paris : R1

Sofia : R1

Antalya : QF

Melbourne 1 : R2 (Bye in R1)

Australian Open : R1

Montpellier : R1

Rotterdam : R1

Doha : Winner — Nikolaus Fink (@NikolausFink) March 13, 2021