ATP - Doha
Basilashvili, le coup de gueule qui amuse la toile
Basilashvili, le coup de gueule qui amuse la toile

Par Baptiste Mulatier

« J’ai un peu le cœur brisé de vous annoncer que je n’ai pas pu obtenir de wild­card pour l’événement de Doha, ni même pour le tirage au sort des quali­fi­ca­tions, bien que j’aie remporté le titre en 2021 et que j’aie atteint la finale en 2022 (…) Je vous promets ceci : je ne revien­drai plus jamais jouer ici dans ma carrière profes­sion­nelle », lâchait Nikoloz Basilashvili en février 2025, après avoir appris que le tournoi de Doha ne lui avait adressé aucune invitation.

Un an plus tard pour­tant, le Géorgien figu­rait bien dans le tableau des quali­fi­ca­tions de l’ATP 500 qatari. Son parcours s’y est arrêté préma­tu­ré­ment : il a aban­donné face à Elias Ymer, alors que ce dernier menait 6–3, 6–5.

De quoi faire sourire plus d’un obser­va­teur sur les réseaux sociaux.

Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais.

Publié le samedi 14 février 2026 à 14:29

