« J’ai un peu le cœur brisé de vous annoncer que je n’ai pas pu obtenir de wildcard pour l’événement de Doha, ni même pour le tirage au sort des qualifications, bien que j’aie remporté le titre en 2021 et que j’aie atteint la finale en 2022 (…) Je vous promets ceci : je ne reviendrai plus jamais jouer ici dans ma carrière professionnelle », lâchait Nikoloz Basilashvili en février 2025, après avoir appris que le tournoi de Doha ne lui avait adressé aucune invitation.
Un an plus tard pourtant, le Géorgien figurait bien dans le tableau des qualifications de l’ATP 500 qatari. Son parcours s’y est arrêté prématurément : il a abandonné face à Elias Ymer, alors que ce dernier menait 6–3, 6–5.
De quoi faire sourire plus d’un observateur sur les réseaux sociaux.
This is hilarious…NEVER ! #ATP https://t.co/q3YgoXyZOn— John Horn (@SportsHorn) February 13, 2026
Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais.
Publié le samedi 14 février 2026 à 14:29